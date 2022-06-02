Ростуризм работает над введением нулевого НДС для туроператоров

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Ростуризм прорабатывает вопрос введения нулевой ставки НДС для российских туроператоров по аналогии с гостиничным бизнесом, заявила замглавы ведомства Елена Лысенкова. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы понимаем, что туроператоры являются частью общей экосистемы туризма и понимаем, что они должны быть интегрированы в меры поддержки в этом контексте в том числе. <...> Мы работаем в этом направлении", – сказала она.
Лысенкова отметила, что нулевой НДС для гостиничного бизнеса начнет действовать с 1 июля. Данная мера затронет две категории объектов размещения: для уже работающих отелей нулевая ставка будет установлена на ближайшие пять лет, а для новых гостиниц – на пять лет с момента их открытия.
26 марта Владимир Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики. В частности, он предусматривает установление ставки 0% по НДС на пять лет в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах.
Такая же ставка устанавливается и для услуг по предоставлению в аренду объекта туристской индустрии, введенного в эксплуатацию после 1 января 2022 года. Ставка будет применяться в течение 20 налоговых периодов с момента ввода в эксплуатацию таких объектов.
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