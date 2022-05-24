В Минфине РФ не рассматривают отмену НДС на покупку бриллиантов физлицами

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Отмена налога на добавленную стоимость на покупку бриллиантов физическими лицами не рассматривается, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Поскольку сейчас обсуждение продолжается, то я могу сказать, что рассматриваются инициативы для стимулирования продажи бриллиантов на внутреннем рынке", – цитирует Моисеева ТАСС.

Накануне Минфин снизил требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров РФ с 80 до 50%. По данным ведомства, такое решение объясняется стабилизацией курса российской валюты и достижением хорошего уровня валютной ликвидности на рынке.

В Минэкономразвития РФ ранее заявили о достижении пиковых значений в укреплении курса рубля. В министерстве уточнили, что на это должно оказать влияние снижение ЦБ РФ ключевой ставки.

