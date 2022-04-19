Экономист оценил вероятность возврата замороженных резервов РФ

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Россия будет бороться за возврат замороженных международных резервов, однако шансы на положительный исход дела не очень высокие. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов.

Он отметил, что Россия будет бороться за свои активы с помощью суда. При этом Абрамов добавил, что перспективы кажутся небольшими, но важно создать прецедент.

Экономист подчеркнул, что решение этого вопроса может затянуться на 10 лет.

"Была история со швейцарской фирмой Noga по не очень большой сумме претензий к России. Это длилось порядка десятилетия. Такие споры решаются либо политически, либо проходят очень длинные судебные заседания", – пояснил Абрамов.

По его мнению, сложнее всего этот вопрос будет решить с США, Евросоюзом и Японией.

"Сейчас замораживание наших резервов привело к тому, что мы вынуждены жить в меру поступлений текущей валютной выручки, включая погашение внешних долгов", – сказал эксперт.

Экономист заключил, что в условиях санкций и изменчивости цен такие условия являются серьезными ограничениями.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика РФ выдержала первый удар санкций. Он отметил, что страна получила необходимое время на перестройку логистики и производства. Решетников добавил, что этого удалось достичь благодаря вовремя принятым мерам поддержки.

