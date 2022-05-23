Минфин РФ снизил требование по продаже валютной выручки до 50%

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров РФ снижено с 80 до 50%, сообщается на сайте Минфина России.
"Сегодня в Минфине России подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренный Указом № 79, с 80 до 50%", – отмечается в заявлении.
По данным ведомства, такое решение объясняется стабилизацией курса российской валюты и достижением хорошего уровня валютной ликвидности на рынке.
Ранее Минэкономразвития РФ заявило о достижении пиковых значений в укреплении курса рубля. В министерстве уточнили, что на укрепление национальной валюты должно оказать влияние снижение ЦБ РФ ключевой ставки.
До этого Владимир Путин заявил, что переход России на расчеты в национальных валютах с другими странами, в том числе с Белоруссией, дает эффект.
Президент добавил, что российская экономика весьма достойно выдерживает санкционный удар, несмотря на все сложности.
Ситуация в экономике требует особых усилий от властей РФ – Путин
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