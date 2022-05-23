Минфин РФ снизил требование по продаже валютной выручки до 50%

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Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров РФ снижено с 80 до 50%, сообщается на сайте Минфина России.

"Сегодня в Минфине России подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренный Указом № 79, с 80 до 50%", – отмечается в заявлении.

По данным ведомства, такое решение объясняется стабилизацией курса российской валюты и достижением хорошего уровня валютной ликвидности на рынке.

Ранее Минэкономразвития РФ заявило о достижении пиковых значений в укреплении курса рубля. В министерстве уточнили, что на укрепление национальной валюты должно оказать влияние снижение ЦБ РФ ключевой ставки.

До этого Владимир Путин заявил, что переход России на расчеты в национальных валютах с другими странами, в том числе с Белоруссией, дает эффект.

Президент добавил, что российская экономика весьма достойно выдерживает санкционный удар, несмотря на все сложности.

