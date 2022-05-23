Переход на расчеты в нацвалютах с партнерами способствует укреплению рубля – Путин

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Переход России на расчеты в национальных валютах с другими странами, в том числе с Белоруссией, дает эффект, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко. По его словам, это способствует укреплению рубля.

Президент напомнил, что ранее белорусский лидер неоднократно говорил о необходимости таких шагов.

"Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали. И в целом – не в ущерб нашим партнерам, я хочу это подчеркнуть, выполняя все свои обязательства, – мы по некоторым товарным группам переходим на национальную валюту, на рубли, и это способствует укреплению рубля", – цитирует Путина РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что для России и Белоруссии в этом нет ничего нового, поскольку страны давно торгуют в национальных валютах.

Президент добавил, что российская экономика весьма достойно выдерживает санкционный удар, несмотря на все сложности.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов ранее заявил, что власти США сами толкают страны на уход из доллара, заблокировав золотовалютные резервы (ЗВР) России. Фактически они показали, что так же могут сделать и с ЗВР Китая и Индии.

По его словам, будет выстраиваться новый консенсус в мировой торговле, где не будет подавляющего доминирования доллара и евро. Аналитик предположил, что объем торговли в этих валютах может снизиться с 76 до 50% в ближайшие 10 лет.

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в 2022 году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.

До этого агентство Bloomberg заявило, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году. Курс рубля с начала года увеличился на 11% и обошел по этому показателю бразильский реал, который прибавил к доллару 9%.