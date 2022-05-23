Переход на расчеты в нацвалютах с партнерами способствует укреплению рубля – Путин

Фото: kremlin.ru
Переход России на расчеты в национальных валютах с другими странами, в том числе с Белоруссией, дает эффект, заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко. По его словам, это способствует укреплению рубля.
Президент напомнил, что ранее белорусский лидер неоднократно говорил о необходимости таких шагов.
"Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали. И в целом – не в ущерб нашим партнерам, я хочу это подчеркнуть, выполняя все свои обязательства, – мы по некоторым товарным группам переходим на национальную валюту, на рубли, и это способствует укреплению рубля", – цитирует Путина РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что для России и Белоруссии в этом нет ничего нового, поскольку страны давно торгуют в национальных валютах.
Президент добавил, что российская экономика весьма достойно выдерживает санкционный удар, несмотря на все сложности.
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов ранее заявил, что власти США сами толкают страны на уход из доллара, заблокировав золотовалютные резервы (ЗВР) России. Фактически они показали, что так же могут сделать и с ЗВР Китая и Индии.
По его словам, будет выстраиваться новый консенсус в мировой торговле, где не будет подавляющего доминирования доллара и евро. Аналитик предположил, что объем торговли в этих валютах может снизиться с 76 до 50% в ближайшие 10 лет.
Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в 2022 году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.
До этого агентство Bloomberg заявило, что российский рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к американскому доллару в 2022 году. Курс рубля с начала года увеличился на 11% и обошел по этому показателю бразильский реал, который прибавил к доллару 9%.
Рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: