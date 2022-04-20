Аналитик прокомментировал текущую ситуацию на рынке валют

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Последний всплеск курса валют был связан с отменой Банком России комиссии в размере 12% на покупку валюты у брокеров, сообщил директор аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Иван Манаенко.
"Общая ситуация такая: по-прежнему есть продажи валютной выручки со стороны экспортеров, из-за этого складывается на рынке большой профицит валюты. В перспективе как-то повлиять на курс может решение об отсрочке продажи или уменьшение доли продажи валютной выручки экспортерами", – приводит его слова RT.
Эксперт также сообщил о возможности возрастания веса евро. По его словам, в настоящее время на российском рынке кросс-курс евро к доллару ниже, чем на международном.
Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов опустился ниже 78 рублей впервые с 11 апреля.
Евро подешевел по отношению к российской валюте на 13 копеек. В ходе торгов его стоимость достигла 83,97 рубля.
Курс доллара установился на уровне 77,48 рубля
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