Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 14:34

Происшествия

Российские туристы не пострадали при падении пальмы в отеле в Хургаде

Фото: телеграм-канал SHOT

Российские туристы не пострадали в результате падения пальмы в пятизвездочном отеле в египетской Хургаде. Об этом сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ на курорте.

Инцидент произошел 30 сентября в районе Сахль-Хашиш. Как утверждал телеграм-канал SHOT, пальма рухнула на лежаки, где отдыхали россияне. Падение, по предварительным данным, произошло из-за сильного ветра.

Ранее в Татарстане сильный ветер и ливень привели к падению 23 деревьев и нарушению электроснабжения. По данным регионального главка МЧС России, также были зафиксированы подтопления уличной дорожной сети в Камско-Устьинском и Апастовском районах.

В поселке Апастово вода залила девять участков и два жилых дома. Спасатели помогли пожилой женщине с собакой эвакуироваться через окно из подтопленного дома. Кроме того, из-за непогоды сорвало кровли трех жилых домов, надворных построек и магазина. В Апастовском районе было повреждено дорожное покрытие моста.

Читайте также


происшествияза рубежом

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика