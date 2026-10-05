Российские туристы не пострадали при падении пальмы в отеле в Хургаде

Фото: телеграм-канал SHOT

Российские туристы не пострадали в результате падения пальмы в пятизвездочном отеле в египетской Хургаде. Об этом сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ на курорте.

Инцидент произошел 30 сентября в районе Сахль-Хашиш. Как утверждал телеграм-канал SHOT, пальма рухнула на лежаки, где отдыхали россияне. Падение, по предварительным данным, произошло из-за сильного ветра.

Ранее в Татарстане сильный ветер и ливень привели к падению 23 деревьев и нарушению электроснабжения. По данным регионального главка МЧС России, также были зафиксированы подтопления уличной дорожной сети в Камско-Устьинском и Апастовском районах.

В поселке Апастово вода залила девять участков и два жилых дома. Спасатели помогли пожилой женщине с собакой эвакуироваться через окно из подтопленного дома. Кроме того, из-за непогоды сорвало кровли трех жилых домов, надворных построек и магазина. В Апастовском районе было повреждено дорожное покрытие моста.

