Бык насмерть забодал девушку на празднике в Испании

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Жительница Испании Лейре Сан Педро скончалась после того, как ее забодал бык во время праздника Торо Энсогадо в муниципалитете Лодоса, сообщает Diario de Navarra.

Традиция Торо Энсогадо предполагает, что быка на веревке выпускают на городские улицы. Животным управляют несколько мужчин, в то время как толпа бежит рядом, дразня его и уворачиваясь от рогов.

Во время забега бык резко рванулся, пробежал вдоль трибун и напал на 25-летнюю Сан Педро. Животное швырнуло ее о металлическую лестницу, а потом о землю. В результате инцидента пострадала еще одна девушка.

Сан Педро экстренно привезли в больницу с травмой головного мозга. Она находилась в отделении интенсивной терапии пять дней, но спасти ее не смогли. Сообщается, что погибшая очень любила корриду.

Ранее в Индии 91-летняя женщина скончалась из-за нападения обезьяны. Животное внезапно напало на нее во дворе ее собственного дома. Пострадавшую отправили в больницу, однако ее состояние ухудшилось, произошла остановка сердца.

