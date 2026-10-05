"Ростех" представил вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Госкорпорация "Ростех" на форуме "Биопром" показала новый препарат для ревакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка. Об этом сообщил статс-секретарь компании Сергей Цыб, передает РИА Новости.

"Наш холдинг "НацимБио" в этом году впервые на форуме представляет новую вакцину для ревакцинации взрослого населения <...>. Эта вакцина в этом году зарегистрирована", – сказал Цыб.

По его словам, выпуск препарата организуют на производственной площадке в Перми. Ожидается, что объемы производства полностью закроют внутренний спрос на такую продукцию.

На выставочной экспозиции форума "Биопром" свои передовые технологии представили более 100 компаний.

Ранее стало известно, что российская вакцина от аллергии "Аллергарда" поступит в гражданский оборот уже в октябре. Ее действенность подтверждена испытаниями. Глава ФМБА Вероника Скворцова назвала еще одним плюсом препарата то, что при обычной антиаллергенной терапии необходимо вводить всего пять подкожных инъекций "Аллергарды" вместо стандартных 30.