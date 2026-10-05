Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 14:40

Общество

"Ростех" представил вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Госкорпорация "Ростех" на форуме "Биопром" показала новый препарат для ревакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка. Об этом сообщил статс-секретарь компании Сергей Цыб, передает РИА Новости.

"Наш холдинг "НацимБио" в этом году впервые на форуме представляет новую вакцину для ревакцинации взрослого населения <...>. Эта вакцина в этом году зарегистрирована", – сказал Цыб.

По его словам, выпуск препарата организуют на производственной площадке в Перми. Ожидается, что объемы производства полностью закроют внутренний спрос на такую продукцию.

На выставочной экспозиции форума "Биопром" свои передовые технологии представили более 100 компаний.

Ранее стало известно, что российская вакцина от аллергии "Аллергарда" поступит в гражданский оборот уже в октябре. Ее действенность подтверждена испытаниями. Глава ФМБА Вероника Скворцова назвала еще одним плюсом препарата то, что при обычной антиаллергенной терапии необходимо вводить всего пять подкожных инъекций "Аллергарды" вместо стандартных 30.

Читайте также


медицинаобщество

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика