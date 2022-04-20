Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 11 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 78 рублей впервые с 11 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, по состоянию на 11:30 стоимость американской валюты снизилась на 42 копейки, достигнув 78,1 рубля. Затем она продолжила падение до 77,92 рубля.
Евро между тем подешевел по отношению к российской валюте на 13 копеек. В ходе торгов его стоимость достигла 83,97 рубля.
С 18 апреля Банк России разрешил кредитным организациям продавать клиентам наличную валюту, поступившую в кассы с 9 апреля. При этом общий лимит снятия сохранился на уровне 10 тысяч долларов (или эквивалентной сумме в евро).
Ранее экономист Георгий Остапкович допустил, что тенденция к снижению доллара и усилению рубля сохранится до сентября, курс американской валюты будет колебаться на уровне 78–83 рублей. По его словам, это обусловлено мерами, принимаемыми Центробанком. Аналогичная тенденция сохранится и в отношении евро.
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей впервые с 11 апреля
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