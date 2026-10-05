В России начнут регистрировать гаджеты для умного дома

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Минцифры России опубликовало законопроект "Антифрод 3.0", согласно которому данные о сим-картах, встроенных в устройства межмашинного взаимодействия (M2M), их владельцах и местах установки потребуется вносить в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом сообщает газета "Известия".

Если в гаджете используется eSIM, в систему также нужно будет вносить его уникальный идентификационный номер IMEI. Операторы, к сетям которых подключены такие устройства, должны проверять достоверность предоставленных данных.

Новые правила затронут терминалы приема платежей, счетчики, гаджеты для умного дома и иную технику, которая подключена к мобильным сетям и эксплуатируется юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Планируется установить переходный период для владельцев таких устройств, чтобы они могли своевременно обновить информацию в ЕСИА.

В ведомстве полагают, что предложенная мера предотвратит применение сим-карт, выданных для M2M-оборудования, в мошеннических схемах, включая незаконные спам-рассылки и обзвон. Кабмин утвердит перечень данных об оборудовании, правила их регистрации и специфику предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи для таких устройств.

Эксперт НТИ по информационной безопасности Андрей Приемыхов подчеркнул, что ужесточение контроля обусловлено потребностью остановить использование технических сим-карт для нелегальных звонков. По его мнению, привязка номера к конкретному устройству позволит выявлять случаи, когда сим-карта, зарегистрированная для счетчика, используется в другом оборудовании.

Уточняется, что по действующим правилам M2M-сим-карты может регистрировать только юридическое лицо, но не физическое.

Ранее Минцифры разместило для общественного обсуждения третий пакет мер по борьбе с мошенниками. В рамках системы "Антифрод" планируется создать базу данных участников преступных схем. В нее будут включены граждане, предоставлявшие аферистам свои абонентские номера и учетные данные в различных информационных системах.