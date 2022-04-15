Экономист оценил дальнейшие перспективы курсов доллара и евро

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Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил ситуацию с курсами доллара и евро, передает RT.

Экономист заявил, что сейчас курс доллара в РФ фактически регулируется на уровне Центробанка. При этом отмечается позитивная тенденция к снижению доллара и усилению рубля.

"Я думаю, что доллар до сентябрьских торгов, назначенных ЦБ, будет держаться в интервале 78–83, такой курс достаточно благоприятный для российской экономики", – заявил Остапкович.

Он добавил, что евро будет придерживаться той же тенденции к снижению, поскольку обе валюты придерживаются почти постоянного соотношения.

Экономист японского банка "Мидзухо" Дайсукэ Каракамы ранее заявил, что в обозримом будущем гегемония американского доллара пошатнется. Специалист связал эту ситуацию с затягиванием отключения России от SWIFT.

