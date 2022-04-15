Японский экономист предрек конец гегемонии доллара из-за России

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Гегемония американского доллара пошатнется из-за затягивания ситуации с отключением России от SWIFT в условиях отказа от этой валюты в международных расчетах, заявил экономист японского банка "Мидзухо" Дайсукэ Каракамы.
"О возможности подключения России к китайской международной межбанковской платежной системе CIPS в связи с блокировкой SWIFT, где в основном используются доллары, говорилось с самого начала санкций. Если это войдет в норму, гегемония доллара даст трещину", – написал он в своей статье для JB Press.
Каракама подчеркнул, что со временем Россия сможет адаптироваться к отключению от SWIFT. По его мнению, в ближайшее время гегемония американской валюты никуда не денется, однако по мере привыкания к миру без данной платежной системы обстановка будет постепенно меняться.
2 марта Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT семь российских банков. Ограничительная мера затронула кредитные организации ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
Ранее экономист Хенрик Мюллер назвал три признака скорого заката доллара. В их числе, по его словам, инфляция в США, которая превысила 8%, антироссийские санкции, а также ситуация на Украине, из-за которой очень быстро меняется расклад сил в финансовом рынке.
Экономисты оценили ослабление доллара
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