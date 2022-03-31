Россия и Индия создали аналог SWIFT

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Российская корпорация ВЭБ.РФ и Резервный банк Индии (РБИ) разработали альтернативную SWIFT платежную систему для обеспечения беспрепятственной двусторонней торговли. Об этом сообщает News.ru.
По данным источников, знакомых с ситуацией, новая транзакционная платформа, вероятнее всего, будет установлена в штаб-квартирах как ВЭБ, так и РБИ. Ожидается, что она обеспечит беспрепятственную передачу документов по сделкам в рупиях и рублях после отключения российских банков от SWIFT.
"Индия предложила ряд таких транзакционных платформ, из которых российские власти выбрали вариант, работающий на одном из сетевых протоколов", – пояснил один из источников.
Он отметил, что новую платформу могут запустить в течение недели.
Ранее Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT семь российских банков. Ограничительная мера затронула кредитные организации ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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