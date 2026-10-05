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05 октября, 14:51

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В ФМБА рассказали о работе над вакцинами от аллергии на амброзию и лихорадки денге

В ФМБА перечислили вакцины, которые скоро появятся в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России в ближайшее время появятся новые вакцины от различных заболеваний. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на пленарной сессии Международного форума "Биопром", передает РИА Новости.

По ее словам, сейчас в стране разрабатывают вакцину против аллергии на амброзию. Также специалисты работают над вакцинами против менингококковой инфекции и лихорадки денге.

Кроме того, ФМБА занимается созданием персонализированных вакцин для лечения онкологических заболеваний. Ранее ведомство представило отечественный препарат для терапии колоректального рака, а сейчас ведется разработка вакцины против глиобластомы.

Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину "Аллергарда" для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, связанного с повышенной чувствительностью к пыльце березы. Препарат относится к новому поколению аллерген-специфической иммунотерапии и создан на основе рекомбинантного генно-инженерного антигена. Вакцина предназначена для пациентов с аллергией на пыльцу березы, у которых также может возникать перекрестная пищевая аллергия.

Скворцова сообщала, что "Аллергарда" поступит в гражданский оборот в октябре. По ее словам, эффективность препарата подтвердили испытания: у 25% участников аллергия не проявилась, а у остальных реакции оказались в шесть раз менее выраженными по сравнению с обычным течением заболевания или контрольной группой.

Вакциной "Аллергарда" на первом этапе планируют привить до 60 тысяч пациентов

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