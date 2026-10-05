Режиссер Константин Богомолов возобновит работу над спектаклем "Мастер и Маргарита"

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Режиссер Константин Богомолов планирует возобновить работу над спектаклем "Мастер и Маргарита". О своих намерениях он рассказал в Книжной лавке писателей, где проходило мероприятие, посвященное 100-летию пьесы "Дни Турбиных", передает ТАСС.

"Я очень счастлив. Теперь у меня появилась не просто надежда – мечта воплотилась в реальность. Мы в театре скоро приступим к работе над "Мастером и Маргаритой", – поделился режиссер.

До этого Богомолов уже анонсировал этот спектакль, однако постановка не состоялась из-за претензий наследников автора романа.

Известно, что в 1939 году Михаил Булгаков оформил завещание на имя своей супруги Елены, которая являлась единственным наследником имущества и авторского права писателя. Сейчас права на произведения Булгакова заявляют Дарья и Сергей Шиловские – потомки жены писателя. Они ссылаются на действующий закон, согласно которому срок исключительных прав на "Мастера и Маргариту" составляет 70 лет с момента публикации и истекает 1 января 2037 года.

Против такой позиции выступает Союз писателей России. Член правления организации, президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев считает, что произведения Булгакова должны перейти в общественное достояние. По его мнению, советские нормы авторского права (закон 1928 года), действовавшие на момент смерти писателя в 1940 году, ограничивали срок охраны меньшим периодом, чем установлено в настоящее время.

Ранее Богомолов заявил, что намерен восстановить спектакль "Мушкетеры. Сага. Часть первая" по мотивам романа Александра Дюма. Премьера спектакля состоялась в МХТ имени Чехова в 2015 году.

Богомолов подчеркнул, что постановка была снята с афиш после прихода нового руководства. Однако, как он обратил внимание, актеры очень любят этот спектакль. Он также назвал самой сложной ролью Королеву, которую играла Ирина Мирошниченко, и добавил, что сейчас трудно найти конгениального артиста.

