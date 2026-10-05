Мужчину задержали за переклеивание ценников в магазине в Подмосковье

Фото: МАХ/"Росгвардия. Московская область"

Правоохранители задержали 39-летнего приезжего при попытке смошенничать с ценниками в магазине в Ленинском округе Подмосковья. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу главка Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел в гипермаркете на Варшавском шоссе в поселке Битца. Злоумышленник взял с полки два дорогих смесителя, переклеил на них штрихкоды с более дешевых товаров и пробил на кассе самообслуживания.

"Эти манипуляции заметили через камеры видеонаблюдения охранники магазина и нажали кнопку тревоги", – рассказали в ведомстве.

Ущерб от действий мужчины составил около 50 тысяч рублей. Росгвардейцы доставили задержанного в полицию для дальнейшего разбирательства.

До этого правоохранители задержали ранее судимого 24-летнего жителя Подмосковья, который подозревается в разбойном нападении на магазин в Егорьевске.

По данным полицейских, молодой человек ворвался в торговый павильон на улице Горького, достал нож и начал угрожать продавцу. Потребовав всю выручку из кассового аппарата, злоумышленник забрал деньги, четыре бутылки алкоголя и палку ветчины, после чего скрылся.