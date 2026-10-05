Вторая за осень магнитная буря завершилась на Земле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вторая за осень магнитная буря с опозданием на сутки завершилась на Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, сила бури колебалась от слабой до умеренной – уровни G1–G2. Последний всплеск был зафиксирован 5 октября около 08:00 по московскому времени. В настоящее время геомагнитная обстановка пришла в норму и вернулась в зеленую зону, возобновление активности маловероятно.

Как указали в лаборатории, причиной бури было воздействие корональной дыры среднего размера, которое в данный момент продолжается, однако пик интенсивности уже пройден.

Ранее сообщалось, что в октябре россияне смогут увидеть несколько небесных событий. Например, 6-го числа тонкий лунный серп окажется всего в шести градусах от Юпитера, расположенного в созвездии Льва. Данное зрелище будет доступно для наблюдения невооруженным глазом на утреннем небе.

Позднее, 12 октября, Меркурий достигнет точки наибольшего удаления от Солнца. На территории европейской части страны планету удастся разглядеть без использования оптических приборов – она будет видна в созвездии Весов.