ЦБ РФ отметил комиссию в 12% за покупку валюты на бирже

Центробанк РФ отменил комиссию в 12% за биржевые сделки с долларами и евро. Она действовала с 4 марта для российских компаний с прямым доступом к валютному рынку Московской биржи.

Кроме того, больше не актуально требование к банкам об ограничении разницы курсов покупки и продажи валюты, за исключением юридических лиц, которые ее импортируют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

