Экономисты оценили ослабление доллара

В ослаблении американской валюты виноваты сами Соединенные Штаты, считают некоторые экономисты. Уверены, что агрессивная, и не до конца продуманная позиция Вашингтона, а также также его союзников, насторожила многие крупные экономики, что и привело к тому, что доллар стал терять в весе.

По словам экономистов, санкции, которые вводятся со стороны западных стран, разрушают традиционную доллароцентрическую систему. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.