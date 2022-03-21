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экономика

16:29

Магазины "М.Видео" временно перестали предоставлять рассрочку

экономика

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сеть магазинов "М.Видео" решила приостановить предоставление рассрочки своим клиентам на покупку техники и других товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

"Рассрочки временно не действуют – это один из вариантов промо, в рамках которого ретейлер берет на себя расходы по обслуживанию кредита, в текущей ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных промомеханик – один из механизмов сдерживания розничных цен", – объяснили в компании.

В то же время там напомнили, что кредитные программы продолжают действовать, а цены на многие товары повседневного спроса, в том числе на бытовую технику, ноутбуки и смартфоны, зафиксированы на уровне февраля. Это касается и магазинов "Эльдорадо".

В "Связном" между тем заверили, что в магазинах сети продолжают действовать как программы рассрочки, так и кредитов.

Ранее газета "Известия" сообщила, что российские магазины прекращают продажи электроники в кредит и рассрочку из-за повышения ключевой ставки ЦБ, а также волатильности курсов валют и резкого роста цен.

Эксперты рассказали, на какие товары бытовой техники были зафиксированы цены

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