В Госдуме призвали проверить ценообразование у ретейлеров электронной техники

Фото: depositphotos/teamtime
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к заместителю генерального прокурора РФ Николаю Винниченко с просьбой организовать проверку обоснованности роста цен у российских ретейлеров электроники. Об этом сообщает RT.
По данным парламентария, рост стоимости электронной техники на фоне последних изменений на рынке валют у некоторых ретейлеров составил до 30%. Сухарев отметил, что такой резкий рост цен может свидетельствовать о нарушении правил ценообразования.
Кроме того, действия ретейлеров могут поспособствовать образованию искусственной паники среди россиян, предупреждает депутат.
"Прошу вас провести проверку по факту соблюдения крупными ретейлерами порядка ценообразования в Российской Федерации, в том числе на товары первой необходимости на соответствие требованиям действующего законодательства", – указано в обращении.
Ранее директор сети магазинов электроники DNS Дмитрий Алексеев сообщил о росте цен на 30% из-за высокого спроса. Он пояснил, что в настоящий момент продажи увеличились почти в два раза. Ажиотажный спрос вызвал перебои в работе сайта.
Позже сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения цен российской сетью электроники DNS.
В Минпромторге РФ, в свою очередь, заявили, что в России не наблюдается эскалация цен у других сетей по продаже электроники, кроме DNS. В министерстве отметили, что в настоящее время с представителями DNS ведется диалог.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: