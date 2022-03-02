В Госдуме призвали проверить ценообразование у ретейлеров электронной техники

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Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к заместителю генерального прокурора РФ Николаю Винниченко с просьбой организовать проверку обоснованности роста цен у российских ретейлеров электроники. Об этом сообщает RT.

По данным парламентария, рост стоимости электронной техники на фоне последних изменений на рынке валют у некоторых ретейлеров составил до 30%. Сухарев отметил, что такой резкий рост цен может свидетельствовать о нарушении правил ценообразования.

Кроме того, действия ретейлеров могут поспособствовать образованию искусственной паники среди россиян, предупреждает депутат.

"Прошу вас провести проверку по факту соблюдения крупными ретейлерами порядка ценообразования в Российской Федерации, в том числе на товары первой необходимости на соответствие требованиям действующего законодательства", – указано в обращении.

Ранее директор сети магазинов электроники DNS Дмитрий Алексеев сообщил о росте цен на 30% из-за высокого спроса. Он пояснил, что в настоящий момент продажи увеличились почти в два раза. Ажиотажный спрос вызвал перебои в работе сайта.

Позже сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения цен российской сетью электроники DNS.

В Минпромторге РФ, в свою очередь, заявили, что в России не наблюдается эскалация цен у других сетей по продаже электроники, кроме DNS. В министерстве отметили, что в настоящее время с представителями DNS ведется диалог.