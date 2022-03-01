Эксперт в сфере ЖКХ рассказал, повысятся ли платежи за коммунальные услуги в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин в разговоре с Москвой 24 предположил, что в России не произойдет резкого повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.
"Если говорить об общей экономической ситуации в стране в связи с событиями, которые происходят во внешне-политическом блоке, то основа ресурсов, основа цен на жилищно-коммунальные услуги – это то сырье, которое добывается, существует, обрабатывается, перерабатывается в России. Поэтому вопрос тарифов, особенно на коммунальные услуги, находится в руках государства", – поясняет специалист.
Эксперт напомнил, что повышение цен на коммунальные услуги по закону возможно не чаще одного раза в год и не выше уровня инфляции. Крохин предполагает, что государство заранее определило, как именно изменится стоимость этих услуг.
"Ближайшее время – это 1 июля. Это дата по большинству тарифов. Есть тарифы, которые индексируют с 1 января, но большая часть жилищно-коммунальных тарифов для населения изменяется только 1 июля. И масштаб изменения ограничен, он ежегодно планируется заранее. Я думаю, что правительство города знает, насколько эти тарифы вырастут. И этот рост ограничен уровнем инфляции. То есть у нас есть законодательные нормы, которые ограничивают рост тарифов", – подчеркнул специалист.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о временном характере колебания биржевых котировок и валютных курсов в стране. По его словам, это следует иметь в виду при управлении сбережениями. Кроме того, Силуанов порекомендовал не принимать поспешных решений.
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