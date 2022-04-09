Киевский режим попытался эвакуировать из Мариуполя по морю главарей националистов – МО РФ

Киевский режим попытался эвакуировать из Мариуполя по морю главарей националистов, сообщает МО РФ.

Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили 428 беспилотников и 2037 танков и бронемашин.

В течение дня были поражены 65 военных объектов Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.