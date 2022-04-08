Захарова заявила, что НАТО фактически воюет против РФ на стороне Украины

Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko
НАТО фактически воюет с Россией на стороне Украины, отрицая свое открытое участие в конфликте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.
"Все очевиднее становится, что, отрицая свое открытое вступление в конфликт, Североатлантический блок фактически давно воюет на стороне и руками Украины против России", – говорится в заявлении Захаровой по итогам заседания Совета НАТО на уровне глав МИД.
Дипломат отметила, что НАТО наращивает свои силы на Востоке ради сдерживания России, продолжая втягивать в свою сферу влияния Грузию, Финляндию, Швецию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия убеждена в агрессивном, а не оборонительном характере НАТО. Так он прокомментировал слова генсека Альянса Йенса Столтенберга о расширении поддержки Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины на фоне спецоперации.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
США и НАТО приложат усилия по предоставлению дополнительной военной помощи Украине
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