Посол РФ в США призвал перестать снабжать Украину оружием

Посол России в США призвал перестать снабжать Украину оружием.

Тем временем стало известно о новых возможных провокациях со стороны украинских военных. На этом фоне ЕС вновь поднимают вопрос о возможном вступлении Украины в Евросоюз.

Данный вопрос прокомментировал и глава Евразийского Аналитического клуба Никита Мендкович. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.