ЕС превратился в экономический отдел НАТО – Захарова

Евросоюз превратился в экономический отдел НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о военном решении конфликта на Украине.

Ранее Жозеп Боррель во время визита в Киев впервые в истории Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.