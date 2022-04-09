Российские ПВО сбили в воздухе три украинских беспилотника – МО РФ

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Российские ПВО уничтожили в воздухе три украинских беспилотника, в том числе "Байрактар". Об этом сообщил ТАСС официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата: два в районах населенных пунктов Мариуполь и Калининское, еще один – "Байрактар ТБ-2" – в районе населенного пункта Сахновщина Харьковской области", – отметил Конашенков.

Как уточнил представитель ведомства, в течение суток оперативно-тактическая авиация ВКС РФ и ракетные войска Сухопутных войск вывели из строя 65 украинских военных объектов, включая четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ.

Ранее военные РФ выявили и уничтожили замаскированный склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Уточняется, что склад был обнаружен расчетом БПЛА, после чего по нему был нанесен удар высокоточным ракетным вооружением.

Также до этого российские истребители Су-30СМ и Су-35 уничтожили радиолокационную станцию и зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". Летчики выполнили пуски ракет класса "воздух – поверхность".

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.