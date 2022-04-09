МО РФ сообщило о подготовке провокации националистами в Ирпене

В украинском Ирпене готовят очередную провокацию для обвинения России в массовых убийствах мирных жителей. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что постановочную акцию организуют для распространения через западные СМИ. В ведомстве также напомнили, что российские военные покинули город более недели назад. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.