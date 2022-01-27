Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сертификаты о медотводе от вакцинации против COVID-19 в скором времени станут доступны на портале госуслуг. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.
"Правительство расширяет возможности портала госуслуг. В ближайшее время на него будет передаваться информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации, и граждане смогут получить подтверждающий сертификат", – говорится в сообщении.
Сертификат будет отображаться в личном кабинете пользователя в разделе "Сведения об иммунизации". Михаил Мишустин напомнил, что решение о предоставлении медотвода принимают только врачи после оценки состояния пациента и изучения его истории болезни. В остальных случаях глава кабмина рекомендовал россиянам прививаться.
Ранее Минздрав РФ утвердил временный порядок вакцинации населения от коронавируса. Согласно документу, врач может предоставить пациенту медотвод на срок только до 30 дней. Решение о более продолжительном сроке медотвода должно приниматься специальной врачебной комиссией.
За последние сутки в России госпитализировали 12 807 человек с коронавирусом. Это на 4,8% больше, чем днем ранее. Всего было выявлено 88 816 новых случаев COVID-19. От последствий болезни скончались 665 пациентов, выздоровели же 29 754 человека.
На "Госуслугах" появятся сертификаты о противопоказаниях к вакцинации
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