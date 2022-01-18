Минздрав РФ утвердил временный порядок вакцинации населения от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министерство здравоохранения РФ утвердило временный порядок проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что вакцинация граждан проводится медучреждениями, участвующими в программе ОМС и имеющими на то соответствующую лицензию. Перед прививкой врач должен обследовать пациента, расспросить о наличии у него хронических заболеваний, перечислить последствия отказа от вакцинации и в то же время указать на возможные осложнения после введения препарата.
К вакцинации допускаются граждане, не имеющие противопоказаний на момент осмотра врачом. Врач может предоставить пациенту медотвод на срок до 30 дней. Решение о более продолжительном сроке медотвода принимается специальной врачебной комиссией.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в России составляет 63,9%. В Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии и на Чукотке этот показатель достигает 80%.
За последние сутки в России выявили 31 252 новых случая коронавируса. 8 342 из них пришлось на Москву. От последствий COVID-19 за 24 часа скончались 688 человек, выздоровели – 24 564 пациента.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 10 865 512 случаев коронавирусной инфекции.
В Москве выявили 8 342 случая коронавируса
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