Собянин: "Омикрон" доминирует в структуре заболеваемости в Москве

14:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Штамм коронавируса "Омикрон" значительно распространился в Москве и Подмосковье, сообщил Сергей Собянин.
"Во многих странах мы наблюдаем стремительные всплески заболеваемости. К сожалению, и в Москве сегодня "Омикрон" уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив "Дельту", – написал мэр в своем блоге.
По его словам, опыт других стран свидетельствует о том, что штамм "Омикрон" намного заразнее "Дельты". При этом в большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме.
"Первые данные о распространении "Омикрона" в Москве подтверждают эти факты. На предыдущей неделе число выявленных случаев заболевания выросло в два раза – с 2,8 тысячи до 5,7 тысячи в день, а сегодня перевалило за 8 тысяч", – пояснил градоначальник.
При этом число госпитализаций остается сравнительно небольшим. По словам мэра, летом и осенью прошлого года при 5 тысячах положительных тестов в Москве госпитализировали около 1,5 тысячи человек. В настоящее время этот показатель равен 750–800 в день.
"С большой осторожностью можно надеяться, что эта тенденция сохранится. На случай, если ситуация изменится к худшему, мы сохраняем "горячий резерв" свободных коронавирусных коек", – подчеркнул Собянин.
Также в столице продлеваются сроки действия домашнего и удаленного режимов. По словам Собянина, пока неизвестно, насколько "Омикрон" опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать людей дополнительному риску, принято решение продлить до 1 апреля домашний режим для горожан в возрасте старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Помимо этого, до 1 апреля продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Мэр отметил, что эта мера снижает количество людей в общественном транспорте и офисах.
"Более того, где это возможно, я бы просил перевести на дистанционку максимальное количество работников", – добавил он.
Собянин предупредил, что москвичам предстоит пережить несколько сложных недель. При этом он напомнил, что столица справилась с предыдущими волнами пандемии коронавируса.
В связи с распространением нового штамма коронавируса москвичи с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обращаться за медицинской помощью к дежурному врачу без предварительной записи.
Все столичные поликлиники будут принимать пациентов с ОРВИ в день обращения. Кроме того, в поликлиниках увеличили количество дежурных врачей и расширили спектр диагностических возможностей.
Помимо осмотра и консультации врача, а также проведения экспресс- и ПЦР-тестирования, при наличии показаний пациентам в поликлинике будут проводить дополнительные обследования.
За последние сутки в России подтвердили 31 252 новых случая коронавируса. В 5 037 (16,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Чукотском автономном округе, Ульяновской области и Забайкальском крае. В Москве выявили 8 342 новых случая COVID-19.
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