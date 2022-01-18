Собянин: "Омикрон" доминирует в структуре заболеваемости в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Штамм коронавируса "Омикрон" значительно распространился в Москве и Подмосковье, сообщил Сергей Собянин.

"Во многих странах мы наблюдаем стремительные всплески заболеваемости. К сожалению, и в Москве сегодня "Омикрон" уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив "Дельту", – написал мэр в своем блоге.

По его словам, опыт других стран свидетельствует о том, что штамм "Омикрон" намного заразнее "Дельты". При этом в большинстве случаев болезнь протекает в более легкой форме.

"Первые данные о распространении "Омикрона" в Москве подтверждают эти факты. На предыдущей неделе число выявленных случаев заболевания выросло в два раза – с 2,8 тысячи до 5,7 тысячи в день, а сегодня перевалило за 8 тысяч", – пояснил градоначальник.

При этом число госпитализаций остается сравнительно небольшим. По словам мэра, летом и осенью прошлого года при 5 тысячах положительных тестов в Москве госпитализировали около 1,5 тысячи человек. В настоящее время этот показатель равен 750–800 в день.

"С большой осторожностью можно надеяться, что эта тенденция сохранится. На случай, если ситуация изменится к худшему, мы сохраняем "горячий резерв" свободных коронавирусных коек", – подчеркнул Собянин.

Также в столице продлеваются сроки действия домашнего и удаленного режимов. По словам Собянина, пока неизвестно, насколько "Омикрон" опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать людей дополнительному риску, принято решение продлить до 1 апреля домашний режим для горожан в возрасте старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Помимо этого, до 1 апреля продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Мэр отметил, что эта мера снижает количество людей в общественном транспорте и офисах.

"Более того, где это возможно, я бы просил перевести на дистанционку максимальное количество работников", – добавил он.

Собянин предупредил, что москвичам предстоит пережить несколько сложных недель. При этом он напомнил, что столица справилась с предыдущими волнами пандемии коронавируса.

В связи с распространением нового штамма коронавируса москвичи с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обращаться за медицинской помощью к дежурному врачу без предварительной записи.

Все столичные поликлиники будут принимать пациентов с ОРВИ в день обращения. Кроме того, в поликлиниках увеличили количество дежурных врачей и расширили спектр диагностических возможностей.

Помимо осмотра и консультации врача, а также проведения экспресс- и ПЦР-тестирования, при наличии показаний пациентам в поликлинике будут проводить дополнительные обследования.

За последние сутки в России подтвердили 31 252 новых случая коронавируса. В 5 037 (16,1%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Чукотском автономном округе, Ульяновской области и Забайкальском крае. В Москве выявили 8 342 новых случая COVID-19.

