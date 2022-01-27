За сутки в РФ госпитализировали 12 807 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России госпитализировали 12 807 человек с коронавирусом. Это на 4,8% больше, чем накануне, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Рост госпитализаций отмечается в 44 регионах, а снижение – в 39. При этом в двух субъектах России этот показатель остался на прежнем уровне.
За последние 24 часа в России выздоровели 29 754 человека, что на 5,5% больше, чем накануне.
От коронавируса скончались 665 человек. За сутки подтвердили 88 816 новых случаев коронавируса.
На Москву пришлось 26 586 новых случаев заражения, на Санкт-Петербург – 11 808, Московскую область – 7 182, Якутию – 1 937, Свердловскую область – 1 896, Пермский край – 1 714, Самарскую область – 1 567, Нижегородскую область – 1 445, Воронежскую область – 1 155, Ростовскую область – 1 122, Ставропольский край – 1 031, Краснодарский край – 1 020.
Наименьший прирост зараженных зафиксировали на Чукотке – 11 случаев, в Еврейской автономной области – 17 и Ненецком автономном округе – 26.
Ранее руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров предположил, когда в России начнется спад заболеваемости коронавирусом. Исследователи под руководством Захарова создали математическую модель CIR, учитывающую подтвержденные случаи, инфицированных и исключенных – выздоровевших или умерших.
Специалисты считают, что рост заболеваемости в России коронавирусом будет замечен до 15 февраля, а после пойдет на спад.
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