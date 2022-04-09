РКН обратился к Google с требованием разблокировать канал "Дума ТВ" на YouTube

Роскомнадзор обратился к компании Google, владеющей видеохостингом YouTube, с требованием разблокировать канал "Дума ТВ" и объяснить причины блокировки.

Ранее действия YouTube прокомментировали в Госдуме, назвав их цензурой. А официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что видеохостинг подписал себе смертный приговор.

Означает ли это блокировку ресурса в самое ближайшее время? И смогут ли наши платформы заменить Youtube? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.