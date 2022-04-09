МО РФ показало кадры уничтожения истребителями украинского ЗРК "Бук"

Видео: министерство обороны России

Российские истребители Су-30СМ и Су-35 уничтожили средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Кадры удара опубликовало Минобороны РФ.

"Экипажи истребительной авиации ВКС России в ходе выполнения полетных заданий выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", – говорится в сообщении.

Летчики выполнили пуски ракет класса "воздух – поверхность".

Ранее военные РФ высокоточными ракетами уничтожили вооружение и военную технику резервов войск Украины, которые прибыли в Донбасс. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, вооружение уничтожено на станциях Покровск, Славянск, Барвенково.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

