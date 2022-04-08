ВС РФ уничтожили ракетами прибывшие в Донбасс резервы украинских войск – МО РФ

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Российские военнослужащие высокоточными ракетами уничтожили вооружение и военную технику резервов войск Украины, которые прибыли в Донбасс. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, вооружение было уничтожено на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково.

Ранее Конашенков рассказал, что российские военнослужащие нанесли высокоточными ракетами удар по Центру сбора и подготовки иностранных наемников на Украине. Центр был уничтожен высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса "Бастион" в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

