Макрон заявил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели

Фото: AP Photo/Francois Mori, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что украинский конфликт не завершится в ближайшие недели. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Этот конфликт, к сожалению, не завершится в ближайшее время. Я думаю, что мы увидим очень тяжелую ситуацию в Донбассе в ближайшие дни и недели", – заявил французский лидер.
Он отметил, что Франция ведет работу с Турцией, Грецией и ООН по организации гуманитарных операций в Мариуполе и Днепре.
Ранее Макрон заявил, что считает необходимым продолжать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе. Такой диалог Макрон назвал "свои долгом" как главы Франции.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин и Макрон обсудили текущую ситуацию вокруг Украины
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