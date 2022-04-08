Во Франции заявили о необходимости сохранить российский рынок для товаров роскоши

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Член Европарламента от Франции Элен Лапорт заявила о необходимости сохранить российский рынок для предметов роскоши. Письмо с соответствующим обращением она направила в Еврокомиссию, сообщает RT.
Лапорт подчеркнула, что Россия находится на 15-м месте в мире по объемам поставок французского вина.
"Россия – это рынок, который следует сохранить для товаров класса "люкс" из Франции", – отметила Лапорт.
По ее словам, продажи в данном сегменте выгодны французской экономике.
Ранее Евросоюз запретил экспорт в РФ предметов роскоши, таких как дорогие автомобили и ювелирные изделия. Также вводится запрет на импорт определенных стальных изделий, что может повлечь потерю экспортных доходов Россией в объеме 3,3 миллиарда евро.
Кроме того, министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что с 5 апреля вводится запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса, драгоценные камни и ювелирные изделия.
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