Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

14:46

Правительство РФ одобрило проект льготного кредитования системообразующих предприятий

властьэкономика

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство России одобрило проект льготного кредитования системообразующих организаций и их дочерних компаний. Об этом сообщается на сайте кабмина.

По данным проекта распоряжения, в 2022 году Минпромторгу России планируют выделить дополнительные бюджетные ассигнования. Их направят на реализацию программы льготного кредитования системообразующих организаций, занятых в области промышленности и торговли. Это позволит банкам возместить недополученные доходы по кредитам.

На предоставление данных субсидий министерству энергетики выплатят до 7 миллиардов рублей.

Также правительство одобрило проект распоряжения, предусматривающий софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности.

Ранее первые льготные кредиты для промышленников были одобрены в Москве. Их получат производители продуктов, лекарств, оборудования, косметики и микроэлектроники. Все компании, которые попали в список, занимаются импортозамещением. За первую неделю работы программы льготного кредитования в Московский фонд поддержки промышленности поступило более 40 заявок.

Правительство РФ расширило льготное кредитование на топливно-энергетический комплекс

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать