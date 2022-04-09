Правительство РФ одобрило проект льготного кредитования системообразующих предприятий

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство России одобрило проект льготного кредитования системообразующих организаций и их дочерних компаний. Об этом сообщается на сайте кабмина.

По данным проекта распоряжения, в 2022 году Минпромторгу России планируют выделить дополнительные бюджетные ассигнования. Их направят на реализацию программы льготного кредитования системообразующих организаций, занятых в области промышленности и торговли. Это позволит банкам возместить недополученные доходы по кредитам.

На предоставление данных субсидий министерству энергетики выплатят до 7 миллиардов рублей.

Также правительство одобрило проект распоряжения, предусматривающий софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности.

Ранее первые льготные кредиты для промышленников были одобрены в Москве. Их получат производители продуктов, лекарств, оборудования, косметики и микроэлектроники. Все компании, которые попали в список, занимаются импортозамещением. За первую неделю работы программы льготного кредитования в Московский фонд поддержки промышленности поступило более 40 заявок.