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05 октября, 18:12

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Economist: мировой рынок СПГ столкнулся с острым дефицитом

СМИ сообщили о дефиците сжиженного природного газа в мире

Фото: 123RF.com/baloncici

Значительный дефицит сжиженного природного газа наблюдается в мире. Об этом сообщает The Economist, передает RT.

Как отмечается в материале, из-за конфликта на Ближнем Востоке Катар в этом году отгрузил на 536 партий СПГ меньше, чем в 2025-м. Вместе с тем газохранилища стран Европы заполнены только на 72%, тогда как в 2022–2025 годах этот показатель в среднем достигал 90%. В Германии в настоящий момент он равен 57%.

Руководитель отдела исследований и аналитики энерготорговой компании Six One Commodities Эйми Парпиа отметила, что чем сильнее нехватка СПГ сейчас, тем больше вероятность будущего перепроизводства.

Ранее Владимир Путин спрогнозировал рост газовых цен в Европе до 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров, связав это с энергетическими просчетами европейцев.

Президент России указал, что участники биржевых торгов не обращают внимания на фундаментальные показатели рынка, такие как уровень запасов в ПХГ и фактические объемы предложения. Основным драйвером их активности остается нажива на газе, который был куплен по низкой цене.

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