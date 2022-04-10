Экономисты прогнозируют снижение цен на ряд товаров из-за укрепления рубля

Экономисты ожидают, что из-за укрепления рубля подешевеют продукты, техника и мебель. Прогнозы сделали аналитики группы компаний CMS Institute. По их данным, некоторых секторах падение уже началось. Так, по сравнению с мартовскими пиковыми ценами на 20–30% подешевела техника.

Приходят в норму и цены на продукты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.