"О’Keй" и Auchan отказались от ограничения наценки на социально значимые товары

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Торговые сети "О’Keй" и Auchan Retail отказались от ограничения наценки на социально значимые товары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

"Ретейлеры приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов", – говорится в сообщении.

Ранее в Минсельхозе заявили, что считают необходимым сохранить минимальные торговые наценки на социально значимые продовольственные товары как минимум до начала нового сельскохозяйственного сезона.

Согласно действующему законодательству, в перечень социально значимых продовольственных товаров входят хлеб, мука, растительное масло, сахар, соль, молоко, крупы (рисовые, гречневые, манные, пшено), куриные яйца, макаронные изделия, некоторые виды овощей, фруктов и ряд других продуктов.

В ведомстве обратили внимание на то, что все участники производственно-сбытовой цепи обязаны отдавать безусловный приоритет обеспечению доступности основных продуктов питания.