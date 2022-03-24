В Госдуме оценили идею создания магазинов с фиксированными ценами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею создания в РФ государственных магазинов с фиксированными ценами.
"Я думаю, что в этом направлении достаточно установить фиксированную надбавку. Многие страны это делали, в том числе в период пандемии, когда, например, устанавливается к себестоимости наценка не более чем 20–25% для всех последующих поставщиков", – сказала Бессараб RT.
По ее словам, создание государственных торговых сетей может привести к утопии и дефициту товаров, как в Советском Союзе. При этом она отметила, что и жесткое урегулирование может нанести ущерб поставщикам и реализаторам продукции.
"Предельные наценки – это тот инструмент, который позволит сохранить и товар на прилавках без его дефицита, и нормальную для покупателей цену", – подчеркнула Бессараб.
С предложением создать сеть государственных магазинов с фиксированными ценами выступила ранее уполномоченный по правам человека в Татарстане Ирина Волынец. Соответствующее письмо она направила в Минпромторг, Минсельхоз и первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
По ее словам, целесообразность инициативы обусловлена повсеместным и необоснованным ростом цен в нынешних условиях. Между тем создание подобной торговой сети позволит защитить россиян от недобросовестных продавцов, выразила мнение омбудсмен.
Еще восемь столичных торговых сетей ограничили наценки на некоторые товары
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