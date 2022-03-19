Московские магазины присоединились к инициативе по ограничению наценок на продукты

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Несколько магазинов в Москве присоединились к инициативе добровольного ограничения наценок на продукты. Об этом сообщает пресс-служба ФАС по столице.

"Московское УФАС России совместно с департаментом торговли и услуг правительства Москвы провело ряд совещаний с крупными региональными торговыми сетями. <...> Московским ретейлерам было предложено оценить свои возможности по присоединению к данной инициативе", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате к инициативе добровольного ограничения наценок присоединились торговые сети "Авоська", "БиМ", "Магнолия", "Азбука Вкуса", "ВкусВилл", "Да!", "Мираторг" и "Мясновъ". Ранее такие решения были поддержаны в магазинах "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель и "Чижик", уточнили в ФАС.

Подчеркивается, что магазины сами определят торговые позиции, временной период и предельный размер наценки. Также отмечается, что в перечень каждой сети входят такие продукты, как овощи, сахар, яйца, молоко, хлеб и фрукты. Некоторые торговые сети включили в этот список куриное и свиное мясо, рыбу, средства гигиены и бытовую химию.

Ранее сообщалось, что ретейлеры "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%. Как отмечали в ФАС, торговые сети примут на себя обязательства по минимизации наценок на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи так называемого "борщевого набора" (капуста, картофель, свекла, морковь, лук).

Накануне стало известно, что Генпрокуратура организовала проверки в связи с выявленными фактами незаконного повышения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены в российских торговых сетях.

Данные факты были установлены экспертной группой по выявлению и пресечению деятельности картелей. Законность действий участников рынка оценят прокуроры регионов, на территории которых ведут свою деятельность производители и поставщики указанных товаров.