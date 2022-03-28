Абрамченко поручила проработать обнуление наценки на хлеб в РФ

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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко дала поручение Минпромторгу совместно с торговыми сетями проработать обнуление наценки не белый и черный хлеб. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера по итогам ее совещания с регионами и бизнесом.

По словам Абрамченко, в сложившейся ситуации важно поддержать людей и обеспечить наличие в магазинах социально значимых товаров с минимальной наценкой.

"Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня", – приводятся в сообщении слова Абрамченко.

Перед этим вице-премьер подчеркнула, что переработчики сельскохозяйственного сырья обеспечивают страну основными товарами и нет предпосылок для дефицита, однако нужно вести планомерную работу по недопущению скачкообразного роста цен на продовольствие.

Ранее Абрамченко сообщила, что в России достаточно запасов сахара и гречки, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Кроме того, по ее словам, в текущем году планируется на 50 тысяч гектаров увеличить посевные площади гречихи и сахарной свеклы, а также расширить географию поставок указанных продуктов из дружественных России стран.

18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ажиотаж вокруг продовольствия в России носит эмоциональный характер. По его словам, факты говорят о том, что необходимость в закупке гречки, сахара и туалетной бумаги в настоящее время отсутствует.

