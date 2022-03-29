В Минсельхозе рассказали о минимальных наценках на социально значимые продукты

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Министерство сельского хозяйства РФ готовится сохранить минимальные наценки на ряд социально значимых продуктов. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Минсельхоз считает необходимым сохранить минимальные торговые наценки на социально значимые продовольственные товары <...> как минимум до начала нового сельскохозяйственного сезона", – говорится в заявлении.

Согласно действующему законодательству, в перечень социально значимых продовольственных товаров входят хлеб, мука, растительное масло, сахар, соль, молоко, крупы (рисовые, гречневые, манные, пшено), куриные яйца, макаронные изделия, некоторые виды овощей, фруктов и ряд других продуктов.

В Минсельхозе подчеркнули, что все участники производственно-сбытовой цепи обязаны отдавать безусловный приоритет обеспечению доступности основных продуктов питания.

Ранее Федеральная антимонопольная служба объявила о рассмотрении возможности наказывать всех участников рынка за спекуляцию с ценами. Пока такие требования действуют только в отношении доминирующих компаний.

