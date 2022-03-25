ФАС предложила наказывать всех участников рынка за спекуляции с ценами в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает возможность наказывать за спекуляцию с ценами всех участников рынка. На данный момент такие нормы действуют только в отношении доминирующих компаний, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ФАС.
"Ведомство рассматривает возможность распространить действие антимонопольного законодательства не только на доминантов, но и на других участников рынка, включая посредников, завышающих цены в период повышенного спроса", – говорится в сообщении.
В материале уточняется, что окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет.
"Аналогичную инициативу в адрес председателя высшего совета "Единой России" Бориса Грызлова и секретаря генсовета партии Андрея Турчака направил первый зампред комитета ГД по экономической политике Денис Кравченко", – говорится в сообщении.
Ранее ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" из-за недопоставок сахара в торговые точки в Воронежской области, несмотря на большие запасы этого товара на складах.
18 марта Генпрокуратура организовала проверки в связи с выявленными фактами незаконного повышения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены в российских торговых сетях.
Данные факты были установлены экспертной группой по выявлению и пресечению деятельности картелей. Законность действий участников рынка оценят прокуроры регионов, на территории которых ведут свою деятельность производители и поставщики указанных товаров.
1 марта стало известно, что крупные ретейлеры "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" приняли решение ограничить свои наценки на продукты на уровне 5%. Как отмечали в ФАС, торговые сети примут на себя обязательства по минимизации наценок на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи так называемого "борщевого набора" (капуста, картофель, свекла, морковь, лук).
Позже к инициативе добровольного ограничения наценок присоединились московские магазины. В их числе – "Магнолия", "Азбука вкуса", "ВкусВилл", "Мираторг", а также "Пятерочка", "Перекресток" и другие.
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