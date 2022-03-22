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Москва 24

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общество

02:25

Nestle и Unilever предупредили о росте цен на товары в России – СМИ

экономикаобщество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Компании Nestle и Unilever уведомили российских ритейлеров о подорожании своей продукции до 45% с апреля. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на документы компаний.

В частности, у Nestle стоимость кофе и кофейных напитков Nescafe вырастет до 40%, брендов Dolce Gusto и Starbucks – до 30%, детского питания (Gerber, Nan Optipro, Nestogen) до 20–30%, какао и напитков Nesquik – от 20% до 25%. Плюс к этому производитель предлагает повысить цену готовых завтраков (Cini Minis, Fitness, Kosmostars) – от 20% до 30%, повышение до 25% коснется и всей шоколадной продукции.

В свою очередь, к Unilever принадлежат марки Dove, Rexona, Camay, Lipton, Calve и других. Как уточняется, диапазон подорожания – от 10 до 45%

Ранее сообщалось, что в России могут подорожать мясо птицы и яйца из-за новых ограничений Россельхознадзора на ввоз инкубационных яиц из некоторых стран Евросоюза. Глава консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев рассказал, что нехватка яиц приведет к тому, что некоторые птицефабрики начнут закупать продукцию у непроверенных поставщиков. Это может грозить занесением болезней, снижением сохранности птицы и ростом себестоимости.

Компания Nestle прекращает поставки продуктов не первой необходимости

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