Пиво в России может подорожать на 5–10% из-за введения МРЦ

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Пиво и пивные напитки могут подорожать на 5–10% из-за введения минимальной розничной цены (МРЦ). Такое мнение высказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива (АПП) Вячеслав Мамонтов.
"Введение МРЦ приведет к росту средней розничной цены на пиво на 5–10%, что отразится на увеличении инфляции на фоне падающих доходов населения. Падение объемов производства и налоговых отчислений при этом составит 8–10%", – считает эксперт.
Мамонтов подчеркивает, что все это может привести к сокращению рабочих мест в пивоваренной отрасли (на 5 тысяч человек) и в смежных отраслях (примерно на 50 тысяч человек). Под удар попадут сельхозпроизводители, производители солода, поставщики сырья и материалов, операторы логистических услугу, оптовые и розничные продавцы, объекты общепита и другие.
"Ударит МРЦ и по розничной торговле – возможности которой по предоставлению скидок покупателям будут ограничены. В 2020 году практически каждая вторая бутылка пива была приобретена по скидке", – подчеркнул директор АПП.
Он пояснил, что цена на пиво формируется производителями и сетями, ориентируясь на запросы потребителей. Искусственная настройка в этом случае нарушит рыночную систему.
Кроме того, полагает Мамонтов, введение МРЦ на фоне ускорения инфляции и снижающихся темпов роста доходов населения приведет к сокращению доступности легальной пивоваренной продукции для ряда социальных групп, а производители неучтенной продукции лишь повысят уровень своей рентабельности.
Совещание по вопросу целесообразности введения в России минимальной розничной цены на пивоваренную продукцию состоялось 25 января в Совете Федерации. Участие в нем приняли представители профильных министерств и ведомств, а также отраслевых объединений и пивоваренных предприятий. Большинство присутствующих идею о введении подобного инструмента сочли нецелесообразной.
Ранее в Минсельхозе оценили сообщения о возможном подорожании хлеба. По данным ведомства, предпосылок для существенного увеличения стоимости хлебобулочной продукции в РФ в настоящее время нет.
В 2022 году вырастут цены на хлеб – Минсельхоз
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