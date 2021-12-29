Глава Минэнерго предложил вернуть продажу пива на АЗС

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Возврат продажи пива на АЗС позволит добавить около 30 копеек на литр топлива к выручке розницы. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом он отметил, что предложение о возврате пива на полки АЗС – это идея самого автозаправочного бизнеса. По словам Шульгинова, необходимо повысить маржинальность розничного сегмента.

"По нашим расчетам, это даст где-то 0,3 рубля на литр увеличения выручки АЗС. Поэтому, учитывая, что иногда у них низкая маржинальность, потому что оптовые цены иногда растут, это, может быть, улучшит экономику АЗС", – отметил он.

В Минэнерго и ранее предлагали обсудить возможное снятие запрета на продажу слабоалкогольных напитков на АЗС. По мнению представителей ведомства, возвращение в продажу спиртного на АЗС позволит увеличить рентабельность заправок на фоне ожидаемого подорожания бензина.